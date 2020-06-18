亞果遊艇(7566)送件申請上興櫃。

亞果遊艇成立於103年7月，主要業務為經營會員制遊艇俱樂部、提供會員商務聯誼、泊位、代管、維護等服務，董事長為侯佑霖，總經理張慶祥，目前股本為4.87億元，108年合併營收為1.49億元，稅前盈餘為60萬元，每股盈餘為0.05元。

(時報資訊)

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