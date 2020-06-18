《店頭市場》亞果遊艇申請上興櫃 08:012020/06/18 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞果遊艇(7566)送件申請上興櫃。 亞果遊艇成立於103年7月，主要業務為經營會員制遊艇俱樂部、提供會員商務聯誼、泊位、代管、維護等服務，董事長為侯佑霖，總經理張慶祥，目前股本為4.87億元，108年合併營收為1.49億元，稅前盈餘為60萬元，每股盈餘為0.05元。 (時報資訊) #亞果遊艇 #會員 #店頭市場 #興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 財經熱門新聞 今停牌交易 晶電、隆達 傳擬合併 - 財經要聞 - 工商時報 三星滾吧！台積電放大絕 獨吞蘋果最猛A16 - 財經 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 華為缺口補上了 老大出手救台積電！ - 即時 華爾街大咖畢業了！驚爆「空頭慘死」內幕 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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