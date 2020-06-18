台灣鋼鐵集團旗下電爐及軋鋼大廠易昇鋼鐵17日與官田鋼(2017)進行熱軋鋼廠租用簽約儀式，由易昇鋼鐵董事長顏慶利與官田鋼董事長汪振澤代表雙方簽約，開始正式合作。顏慶利表示，此次合作首開國內鋼鐵業共享經濟的互利模式，透過生產設備的協同共享，創造出雙贏局面。對官田鋼而言，藉由出租設備可增加租金收入，對易昇鋼鐵而言可擴大產品品項，提供客戶更完整的服務，讓台灣鋼鐵集團完成在鋼筋產品的最後一塊拼圖，完整串聯從上游至下游的一貫化產銷體系，預計整合綜效將從9月開始顯現。

台灣鋼鐵集團會長謝裕民於致詞時表示，官田鋼原本就是集團策略聯盟中的一員，集團擁有官田鋼三席董事席次，如今透過租用熱軋鋼廠設備，讓雙方的關係更加緊密進而開創互利雙贏模式。既能讓該廠產能效益發揮，提升官田鋼的整體營運效益，身為股東期待官田鋼有好的獲利表現，讓股東可以分到股息。對易昇鋼鐵來說，產品線將從鋼胚、竹節鋼筋、型鋼等，延伸至盤元鋼筋，估計每月至少可新增一萬噸的鋼筋產能，對營收提升帶來助益。

此次合作案，對台灣鋼鐵集團來說有兩大重要意義。首先，產品品項增加盤元鋼筋後，藉由鋼筋自動化生產可提升自主生產能力外，有助於進軍高階加工領域，可完整串聯起鋼筋產銷體系的上中下游，提供各鋼種、尺寸、形狀等產品一應俱全，且能達少量多樣的彈性生產與快速服務。

其次，此次租約長達10年，每個月盤元鋼筋的產量五千噸，有穩定的料源供應給下游加工廠，如集團中的沛波藉此可擴大在二次加工的量體規模，對業績增長有一定程度的助益。

台灣鋼鐵集團持續推動鋼筋領域上下游整合，現因盤元鋼筋加入，在成本相對有競爭力下，可提供客戶高CP值的產品，還可滿足客戶一次購足的多元需求。

(時報資訊)