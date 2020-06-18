小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（18日）財經重點。

【1】內外資集氣，快速填息有望 台積今除息高息股紅了

台積電18日除息2.5元，揭開上市櫃除權息大戲序幕，根據以往經驗，台積電改為季配息後，皆維持快速填息步調，在內、外資齊力相挺之下，有望順利達陣。法人指出，「資金」及「景氣」是個股填息的兩大關鍵因子，市場熱錢滿溢，加上經濟可望逐步復甦，催熱高殖利率、高息股行情接棒。

【2】26檔生技股漲停 躍為台股主流

新冠肺炎（COVID-19）疫情再度升溫，資金瘋狂湧入生技醫療股，17日台股共計有26檔生技醫療股攻漲停，上櫃生醫指數漲幅更衝至4.88％，創3月20日漲幅最大，生技類股躍為台股主流股，高端疫苗（6547）、國光生（4142）等七檔生技股創新高。

【3】今停牌交易 晶電、隆達 傳擬合併

晶電、隆達雙雙宣布18日停牌交易，合併揣測四起，由於LED產業近年遭遇紅潮襲擊，營運備感艱辛，台灣業者寄望Mini LED、Micro LED翻盤，也是最後機會，市場臆測，晶電、隆達可能循太陽能產業模式進行整併，其中以換股合併或是交互參股的呼聲最高。

【4】鮑爾：美經濟深陷嚴重衰退

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二赴國會做證時表示，美國經濟正深陷嚴重的衰退，未來復甦之路依然漫長。不過，鮑爾同時重申，Fed不會採行負利率。

【5】避免破產 勞保年改新草案 年底前推出

根據勞動部精算報告，勞工保險基金預計在2026年即將破產，由於前次勞保年改草案遇到立法院屆期不續審而退回。勞動部從5月展開專家學者的工作坊討論，勞動部長許銘春表示，預計6月底會告一個段落、整理出初步的成果，但希望在今年底會有新草案出爐。

(中時電子報)