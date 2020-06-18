口罩熱度不減，每上架就被秒殺，今天Yahoo奇摩購物中心、蝦皮將開賣成人醫用口罩，而小三美日、丁丁藥局則有販售兒童醫用口罩，另大家超期待的中衛口罩，則將在明天於PChome 24h購物網站上開搶，相關通路的販售款式、品牌等細節，《中時電子報》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

每天早上11點至12點之間，採不定時限量方式，開賣「天天」、「匠心」和「中衛口罩」三品牌的口罩，每人限購1盒。

●蝦皮 24h

每天下午5點準時開賣「台灣製醫療用口罩」，盒裝50入（不挑色），售價399元。

●PChome 24h購物

明（19日）開賣匠心、KOL、摩戴舒和中衛四個品牌的口罩，每人限購1組。付款方式限定信用卡、行動支付、儲值、禮券與P幣，詳細的款式、花色與開賣時間，將再公布於網站。

●friDay線上購物

有販售「台灣巧護士」的兒童醫用口罩，不限購數量，單買一盒是649元，另有其他優惠組合。

【藥局藥妝】

●小三美日

小三美日線上購物販售台灣優品的成人口罩，盒裝50入，售價249元，平均1片是4.98元，採隨機出貨不選色，另同一品牌也有販售兒童口罩搭配防疫商品的組盒包；此外，也有賣COCORO 樂品醫用口罩組盒，成人款盒裝50入，售價399元。

●丁丁藥局

丁丁藥局網路商店，有賣「優衛醫用口罩」盒裝50入，售價299元，每人限購1盒；另也有「萊潔立體耳掛兒童口罩」5入小包裝，售價49元。

【超市賣場】

●全聯福利中心

有些門市會賣深丹寧色的中衛口罩，1包3入，售價39元，每人限購1包，可能會放在結帳櫃台附近。

●好市多線上購物

好市多中衛彩色盒裝口罩，50入售價265元，據網友透露，每周三中午12點整開賣，一卡一周內限購一盒。

(中時電子報)