國一北上76.7公里處，發生車禍，現場疑似石灰灑落一地，車流回堵至湖口服務區。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

國一北上76.7公里處，發生車禍，現場疑似石灰灑落一地，車流回堵至湖口服務區。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

此起車禍造成3名傷者，分別送醫。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

國道一號北上76.7公里處，鄰近五楊高架楊梅端匝道口，18日清晨5點40分許，發生4車連環車禍，現場出現3名傷者分別送醫，送醫時均意識清楚，由於其中一輛貨車疑似載運石灰，現場撒落一地。由於正值上班交通尖峰，交控中心也呼籲用路人，建議可改由湖口交流道下，經省道台一線，再改走楊梅交流道繼續北上。

據了解，此起車禍為4台貨車追撞，其中造成3名傷者送醫，其中一人為33歲男性，左肩疼痛、四肢擦傷，另名30歲男性則右大腿變形、胸口疼痛，分別由新竹縣消防局新工分隊送往楊梅天成醫院救治，7點許，新竹縣消防局獲報另名37歲男性左胸痛、呼吸喘，也由湖口消防分隊送往楊梅天成醫院就醫，3人均意識清楚。

由於4車車禍，國道1號僅剩內側1車道可以通行，且其中一車疑似載運石灰，現場灑落一地，相關單位仍在清理，正值上班尖峰期間，車流也回堵至湖口服務區，交控中心也建議用路人可提早改道，從湖口交流道下匝道，經省道由楊梅交流道繼續北上。

(中時 )