陳南陽藝師製作的高雄慈聖宮香爐。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

全國首部正式出版的「茄苳入石柳」主題專書。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

全國首部正式出版的「茄苳入石柳」主題專書，由台南市政府文化局推出的傳統工藝鉅獻《南方有嘉木 刀筆點成陽：茄苳入石柳陳南陽》，選在陳南陽藝師6月24日逝世周年出版，台南市政府期待透過專書介紹南陽師登峰造極的藝術造詣，並讓社會大眾對台南獨特的文化瑰寶「茄苳入石柳」有更深入的瞭解。

本書由國立臺南藝術大學黃翠梅副校長率領團隊進行撰稿，全書以陳南陽藝師為核心，除記錄「茄苳入石柳」技藝工序、收錄藝師畫稿，更親赴廟宇、私人藏家等處進行作品調查，藉由詳實的文字和影像記錄，輔以口述訪談，將藝師習藝、執業與傳藝的各階段歷程，完整收錄於專書內容。

「茄苳入石柳」為台南地區特色技法，成品俗稱「台南體」，運用不同木質之顏色深淺進行異木鑲嵌，透過藝師靈巧的雙手製作出公媽龕、几桌、六腳供桌、香爐、匾額等各式精彩絕倫的木雕器物。傳統木作匠師能兼具繪稿能力的人並不多見，陳南陽藝師能雕擅繪，是府城茄苳入石柳木雕與繪稿技術的第一把交椅，2014年獲登錄為台南市「茄苳入石柳」傳統藝術保存者。

藝師繪製的畫稿題材多數出自歷史典籍及民俗傳說，他經年累月的閱讀，拓展了創作題材，對故事內容、人物衣著扮相等都能生動描繪，其手繪圖稿也提供給許多臺南藝師作為木雕鑿花的圖像。

陳南陽藝師終身奉獻於傳統工藝推廣與保存，傳人、傳藝、更傳心，近一甲子的工藝生涯，留給後世的除了令人嘆為觀止的精湛作品，更有著在地記憶傳承的溫厚情意。

為記錄台南傳統工藝匠師們巧奪天工的精采技藝，文資處自2011年起推出《人間國寶》系列叢書，陸續出版包括《巧手天成－剪黏大師王保原的尪仔人生》、《彩繪巨匠：陳壽彝生命史》、《仰望的藝術：人間國寶許漢珍 廟宇結網技藝》等書籍。

書籍購買請洽臺南市政府文化局各出版品合作展售單位或至文化局出版品網站查詢。

(中時 )