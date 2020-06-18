韓國瑜遭罷免後卸任，行政院指派楊明州代理市長職務，國民黨新北市議員葉元之日前在節目上提起此事，竟說楊明州滿意度一定高，因為對比的是韓國瑜，不過他也解釋，因為韓國瑜被黑得很嚴重。

日前葉元之在節目《新台灣加油》中表示，「楊明州隨便做，人家都會覺得滿意度很高」，因為他對比的是韓國瑜。此話一出引發全場驚呼，資深媒體人王瑞德還說，「不要因為他下台就這樣講，你這樣會被韓粉出征」。

葉元之解釋，「因為他被黑得很嚴重」，對討厭韓國瑜的人來說，楊明州做什麼大家都會覺得好棒棒，而他用的代理局，很多都是從副局長升上來的，這些人本來就在韓國瑜團隊，都說團隊是一體的，「你說市長很爛、其他人很棒，沒有那種事情」，所以說整個團隊都很棒，且楊明州會拔擢那些副局，代表過去的市府做得也還不錯，否則他就會把這批人換掉。

對此，民進黨立委王定宇指出，因為他們是公務員，所以不能隨便開除，韓國瑜把他們冰到參議、冰到冰庫，這群人就是韓國瑜不用的，所以楊明州把他們找回來，因為他只有兩個多月的任期，還被罵說怎麼那麼快就找到一級主管。

葉元之上節目的片段被轉PO到臉書「打馬悍將粉絲團」，網友笑說「誠實豆沙包！」「元之有沒有考慮先發不自殺聲明」「元之突破盲腸了」「元之是吃了誠實豆沙包嗎」，文章也引來「萬老師」郭昱晴留言表示「誠實是美德！」

（圖／摘自打馬悍將粉絲團臉書）

(中時電子報)