國會驚爆共諜案！調查局國安站獲報獲報，陳姓、李姓前國會助理及林姓商人，涉嫌在2014年至2018年間，協助大陸對台工作單位收集外交部、陸委會及媒體等資料，再交給陸方。消息一出，震撼全台，網友紛紛打聽到底曾任那個立委的助理，有媒體報導，其中李姓男子曾為國民黨雲林縣長張麗善國會助理，而陳姓男子則為國民黨嘉義市副市長陳淑華在立院時的助理。

曾經擔任國會助理的李姓、陳姓男子及林姓商人，涉嫌在2014年至2018年間，為中共國安部轄下的對台情蒐人員發展組織，並邀敏感人士赴陸，及交付外交部等政府單位資料，調查局國安站17日兵分5路展開搜索，並將李等3人約談到案，晚間依違反《國安法》發展組織罪移送台北地檢署複訊，訊後依違反國安法發展組織罪聲押禁見陳、李2人。林姓商人以10萬元交保。

國會驚爆共諜案一事非同小可，大批批踢踢網友對此議論紛紛，猜到底曾任那個立委的國會助理 ？據資深媒體人曾韋禎在臉書爆料，「這三位我知道其中兩位，剛好都當過國民黨立委助理，而且這兩位立委都有敗選縣長，後來成功當選的紀錄」，立委王定宇則在資深媒體人陳東豪臉書留言，涉案人士為「國民黨的前委員助理」。

曾偉禎臉書。（圖片摘自曾偉禎臉書）

立委王定宇在資深媒體人陳東豪臉書留言。（摘自陳東豪臉書）

但據《鏡週刊》報導，涉案的陳姓、李姓男子過去曾任藍綠兩黨的國會助理。《聯合報》更進一步披露，李姓男子曾為張麗善國會助理，林姓男子則曾任陳淑華國會助理，交保的林姓商人曾任前彰化縣立委陳進丁國會助理，陳進丁女兒為現任民進黨彰化縣立委陳秀寶。不過，據資料查詢，陳進丁任職立委期間為1999年到2008年間，當時所屬政黨為國民黨，後於2010年投入民進黨。

(中時電子報)