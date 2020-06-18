《人民日報》海外版18日發表署名李嘉寶評論文章指出，近日，一家名為「澳洲戰略政策研究所」的智庫跳了出來，拋出所謂「中國有關部門通過數以千計的組織蒐集情報，影響海外華人社區和外國精英階層」的言論。這種論調並不新鮮。近年來，該機構熱衷於炮製和炒作各種反陸議題，惡意歪曲抹黑大陸政府。再深挖其老底，除了接受澳國防部及承包商資助外，該機構還長期接受來自美國政府和軍火商的經費支持。

文章稱，某些澳政客不僅不吸取美國政府在應對疫情上反應遲緩、自利短視、混亂低效，造成國內累計感染病例超過210萬，累計死亡病例超過11萬的悲劇教訓，還主動「選邊站隊」，複製美式「甩鍋」、抹黑、汙名化他國等損招，甚至公開指責世衛組織，可謂有過之而無不及，公然與國際抗疫大局唱反調，失了國際道義和人心。

在攻擊大陸這件事上，一些澳洲人士一貫熱衷於鸚鵡學舌，積極為反陸勢力搖旗吶喊。新冠肺炎疫情發生以來，部分澳政客及媒體頻頻將矛頭對準大陸──將新冠病毒稱為「中國病毒」，惡意篡改大陸國旗、國徽圖案；支援就大陸在疫情早期的應對情況展開「獨立調查」，揚言將發揮領導作用；否認華裔及大陸留學生在澳受到歧視及暴力襲擊的事實；鼓吹政府追隨美國，推動澳經濟與大陸脫鉤……這些言行不禁令人懷疑，這些澳政客拿了和美國反陸政客一樣的「劇本」。

文章指，當前，盡管澳洲疫情防控取得一定進展，但多位官員表示存在「暴發第二輪疫情」的風險。更糟糕的是，據國際貨幣基金預測，澳經濟將陷入30年來首次衰退，今年經濟將萎縮6.7％。作為澳洲的第一大交易夥伴、第一大出口目的地、第一大旅遊收入來源國、第一大留學生來源國，大陸對澳洲經濟社會發展的重要意義不言而喻。

然而，面對防止疫情反彈和推動經濟復甦的重重挑戰，澳某些政客不思解決國內民眾關切，反而搬弄是非，玩弄政治把戲，製造一系列反華、辱華事件，不僅傷害了陸澳關係，傷害了大陸人民的感情，也不利於本國經濟復甦與發展。

文章表示，「同中國搞好關係至關重要！」近日，澳洲一些有識之士紛紛呼籲。澳國立大學東亞經濟研究所所長彼得·德賴斯代爾直言：「在各國希望擺脫衛生危機、重啟經濟之際，試圖阻止與中國的經濟接觸，會讓他們付出更大代價。」

(中時 )