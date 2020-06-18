體溫是評斷身體健康最重要的依據，當體溫一升高，可能代表體內已經出現發炎反應，但是如果體溫過低，一樣可能引發各種疾病。屬於虛寒體質的人，本身因為陽氣不足，長期處於寒涼的狀態，進而容易導致各種疾病的發生。

根據台北市立聯合醫院中醫外科主任陳建宏及中醫師廖千慧兩位醫師的說法，屬於虛寒體質的人，很容易感冒、經常鼻子過敏、頭痛，而且容易發胖，至於女性經常有內分泌的問題、男性則會影響性功能，甚至可能因為體溫低、代謝變差而出現三高疾病、中風，或者是讓免疫力下降，嚴重時，還有可能導致腫瘤的發生。

1、血循變慢，體重飆升

人體體溫每下降1℃，基礎代謝率就會減少約12%，身體的基礎代謝變差之後，就容易導致肥胖。另一方面，身體一旦感覺寒冷，體內的血管為了不讓體溫持續下降，便會呈現收縮變細的狀態，但卻會造成身體的血液循環狀態變得更差。

當血液循環持續不良後，血液將無法將體內的糖分與脂肪等能量來源，順利運送到全身各個細胞，身體所需的酵素、養分、白血球、抗體等物質，就無法經由血液運送到全身，自然也無法順利排出體外，當這些物質儲存囤積在體內，就會造成肥胖。

2、代謝變差，三高上身

如果新陳代謝好、生活習慣佳，吃下肚的脂肪以及糖分等物質，就容易被分解代謝掉，但是虛寒體質的人體溫偏低，這些物質無法被燃燒殆盡，只能留存在體內，時間久了，累積多了，就會導致三高狀態的發生；當三高症狀無法緩解，長時間下來，還有可能引發中風、猝死等心腦血管疾病的發生。

3、免疫力降，腫瘤細胞旺盛

有研究指出，當體溫上升1℃，身體的免疫力會增加5～6倍，相反地，當體溫下降1℃，免疫力則會降低約30%。

我們都知道免疫力是指白血球的活動力，當人體因為病毒或是細菌感染時，不僅會發燒，身體也會呈現高燒的實熱狀態。這也就是說，當發燒時，就表示白血球正在努力對抗病毒或是細菌的感染。

但是，如果身體溫度降低了，血液循環變差，體內隨著血液運行的白血球數量就會相對減少，對抗細菌或病毒的防禦力也會跟著降低；不但容易感冒，也可能因為無力抵禦體內的壞細胞分子，而讓腫瘤細胞活動變得更旺盛。

4、內臟功能效率低，泌尿、皮膚出問題

體寒造成全身的血液循環變差，連帶的會讓身體細胞與內臟的活動力下降；不但無法將身體所需的物資完整運送到各個部位，就連體內的老舊物質、毒素也無法排出體外，就會使得細胞與內臟功能的運作效率大大降低。

如果是腹部以下的體溫過低，大腸的運作就會變弱，因而造成便秘；女性則是卵巢、子宮的血流變差，運作效率不彰，進而影響體內雌激素、黃體激素的分泌狀況，最終導致月經不順、不孕症等，甚至還會有流產的情形發生。再者，從男性的角度來看，一旦影響腎臟、膀胱的功能，就會出現性功能障礙，影響泌尿以及生育功能。

另一方面，因為體內的老舊廢物無法排出體外，這些毒物就會轉而釋放在血液中，表現在皮膚上，就會以長痘痘、黑斑、雀斑、乾燥、凍瘡、裂傷等皮膚問題，或者讓原本就有的皮膚問題更加惡化。

5、情緒不穩定

如果下半身的溫度過低，則會造成血管收縮，血液就會容易蓄積在上半身，如果遇到氣的運行紊亂時，容易出現臉部潮紅、心悸、呼吸困難、情緒失控等症狀。

尤其，秋冬季節原本就是好發季節性憂鬱的時候，體寒的人容易有心慌的感覺，一些與「氣」相關的疾病，例如倦怠、食慾不振、失眠、自律神經失調等精神性疾病，相對的，就會變得更加嚴重。

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(中時電子報)