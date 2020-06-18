近來新冠肺炎新增確診病例激增，及實施新一輪經濟封鎖的可能性，削弱了投資人對經濟復甦的樂觀期待，周三道瓊指數與標普500指數收黑，結束連漲3天的升勢。科技股相對抗跌，帶動那斯達克指數小漲做收。

英國一項臨床試驗顯示，一款名為地塞米松（dexamethasone）的廉價普通類固醇藥物有助於降低新冠肺炎重病患者死亡率，受此激勵，美股盤初上揚。

惟新冠肺炎疫情恐捲土重來的擔憂揮之不去，美股升勢後繼無力。在美國總統川普於塔爾薩市（Tulsa）舉行造勢活動的前幾天，澳克拉荷馬州的新增確診病例數創下新高。根據統計，美國約6個州的新增病例大幅升高，而北京當局已經擴大行動限制，以遏阻新一波疫情爆發。

周三收盤，道瓊工業指數跌170.37點或0.65%，為26,119.61點。標普500指數跌11.25點或0.36%，為3,113.49點。那斯達克指數漲14.67點或0.15%，為9,910.53點。

標普500指數11大類股中僅非必需消費品、科技與通訊服務三類股收在平盤之上，分別微漲0.07%、0.03%與0.08%。能源股與金融股表現最疲弱，分別跌3.28%、1.37%。

航空、遊輪與零售等重啟經濟受惠股湧現賣壓，聯合航空、達美航空跌逾1.8%。嘉年華、挪威郵輪與皇家加勒比海均跌逾6%。百貨公司Nordstrom跌5.5%、服飾零售商Gap跌5.4%。

大型科技股成盤面亮點，谷歌母公司Alphabet收漲0.4%，亞馬遜與網飛分別漲1%與2.7%。蘋果雖收跌0.14%，但盤中一度漲0.9%，股價再創新高。

(時報資訊)