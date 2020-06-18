這些小編全都弄丟過⋯

你是否也有同樣經驗，有些東西明明上次使用時還在，下次要用的時候，卻發現莫名不見了，不管是橡皮擦、襪子、衛生紙⋯這些生活小物總是會有突然找不到、要用時失蹤的困擾，讓人懷疑是不是有調皮的小精靈來偷走，成為了大家都遇過的神秘都市傳說！（謎之音：純粹是你丟三落四吧⋯）

買了又丟、丟了又買，這些東西像是掉入黑洞一樣常常不見，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看看，網路上大家最常討論「總是莫名消失的小物」有哪些，來看看你中幾個吧！

NO.10 筆

書到用時方恨少，筆買了一堆要用時還是會找不到！不論是原子筆、電子產品觸碰筆，一但不見就會讓人心情超阿雜～學生會在書包找不到筆，上班族則常臨時要用沒帶，還有銀行員避免筆不見，上網分享自己都把筆綁在身上，以免被借了不還，或是被客人A走，引起不少網友直呼專業。

NO 9. 衛生紙

衛生紙這個東西平常就是靜靜的存在你周遭，但常常會因為緊急狀況找不到而讓人崩潰。像是流鼻涕時突然身上沒有、上廁所發現衛生紙剩不到半張，衛生紙就是如此重要的存在！還有人因為在加油站上廁所沒衛生紙，而打給警方報案求救，類似哭笑不得的狀況一籮筐，引起不少網路討論。

NO.8 卡片、證件

相信大家都有要下車時找不到車票、進出捷運站撈不到悠遊卡、上班打卡找不到證件等狀況，從儲值票卡、身份證件卡、集點卡⋯這類小物只要做成卡片形狀，很容易要使用的時候發現不見，越找越緊張更容易找不到，但後來又會在某個房間或是口袋發現，讓人懷疑小精靈又調皮了！

NO.7 戒指

戒指因為體積小，有些又因為單價比較高，常常被成為扒手的偷竊目標，成為不見的小物之一，但就算是不貴的戒指，也會因為不耐用，所以不能帶著洗澡故常常穿脱，不知滾到哪個角落，或是沒有習慣戴戒指，不小心把婚戒搞丟的兩光人也不少呢～

NO.6 雨傘

不論是折疊傘、自動傘還是直立傘，相信大家都有弄丟過吧！雨傘這個東西就是平常帶在身上沒下雨，下大雨的時候沒帶到，更慘的狀況是還會被人偷傘！只是進個超商或是上個廁所，回來就發現自己的傘不見，遇到這種狀況真的會讓人怨氣值暴增，因此網路上真的有不少抱怨「偷傘賊」的文章。

NO.5 水瓶、水壺

如果說人體有百分之七十是用水做的，人類大概也有百分之七十的比例弄丟過水瓶或水壺吧？夏天口渴想喝水，走進便利商店結帳拿一罐，但因為存在感實在太低了，現在又常常出小包裝的水瓶，一個閃神就會忘記帶離開，因此也成為健身房、學校等各大公眾場所的失物招領小物。

NO.4 耳環

這個女生一定超有感！不論你有沒有穿耳洞，耳環是用夾扣，還是用勾的、塞環固定的，用久了固定的扣環容易鬆，很容易一個不小心穿脫安全帽就不小心掉，另外有些看上去漂漂亮亮亮，但可能也因為設計不良的問題，導致容易梳個頭髮被勾掉飛噴，或是手癢去摸耳環就不小心弄掉啦～

NO.3 ​耳機

耳機這個東西很神奇，不管是有接線的耳機，還是近期很紅的無線藍牙耳機，也是常常會突然失蹤的小物呢！有線的耳機明明平常很容易打結，存在感很強烈，但是因為常常頻繁使用，不是從口袋掉出來，就是用完忘記收，而藍牙耳機也是同樣道理，因此網路上還有不少協尋耳機文呢！

NO.2 鑰匙

不管是車鑰匙、大門鑰匙、抽屜鑰匙⋯只要能打開東西的小東西，也是常常讓人要用的時候突然找不到，常常拿出來就忘記收，但不得不否認大部分是自己搞丟，就算有備用鑰匙也還是會忘記帶，不然就是埋在包包深處找不到，只要有金魚腦在的一天，鎖匠行業永遠不會倒（？）

NO.1 橡皮擦

不管你叫它橡皮擦、擦子、皮擦、橡擦還是擦布，它的名字有好幾種，每個地方都有不同的暱稱，但他們的共同點就是「很・容・易・不・見」！這幾乎是每個人在學生時代經歷過的都市傳說，上次使用時明明還在桌上或鉛筆盒，下次要用時又突然找不到，到底是借給誰還是掉去哪啦？

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月18日至2020年06月16日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『容易消失的小物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)