陸媒《環球時報》18日報導，外交部長汙蔑大陸「藉疫情散布假消息」、貿易部長呼籲大陸「就分歧展開對話」云云，澳洲政府在對陸政策上的算盤打得真響。

報導引述據澳洲廣播公司17日報導，澳外長佩恩16日晚在澳國立大學發表演講，稱部分國家正利用疫情削弱自由民主，推進本國的威權模式。她引述歐盟近日的一份報告稱俄羅斯和大陸進行了有針對性的「虛假宣傳」，稱大陸正就新冠肺炎疫情「製造恐怖和分裂氣氛」，陸方發布的赴澳旅遊安全提醒是「虛假資訊」。

大陸外交部發言人趙立堅17日對此回擊稱，陸方從不也沒有必要靠什麼「虛假宣傳」或者「虛假資訊」去提升形象。澳洲研究院近日發表報告指出，美國藉疫情操縱網路「水軍」散布「新冠病毒是中國政府人為製造的生化武器」的陰謀論。這才是不折不扣的虛假資訊。澳洲外長為何對此視而不見？

澳方稱陸方進行「虛假宣傳」，大量事實表明，適合戴「虛假宣傳」這頂帽子的恐怕不是陸方，而恰恰是澳方。

趙立堅還說，大陸政府部門基於客觀事實發布布赴澳旅遊安全提醒和留學預警，是為維護本國公民和留學生合法權益應盡的責任和義務。澳方官員將澳國內存在歧視和暴力現象這些明擺的事實說成是「虛假資訊」，將那些受害者的權益和感受置於何處？

《環時》報導，澳貿易、旅遊和投資部長伯明罕17日則擺出另一番姿態。據澳洲新聞網報導，他當天在澳全國記者俱樂部發表講話稱，已準備與大陸就兩國之間的分歧進行對話，但「這並不意味著要犧牲我們的價值觀和政策」。

(中時 )