高雄市長職務因前市長韓國瑜被罷免後，將在8月15日進行補選，民進黨昨天在中常會通過徵召副閣揆陳其邁投入補選，國民黨方面則傳出有意徵召不分區立委吳怡玎參選。但對此，台北市議員徐巧芯卻有不同看法，她坦言，自己更看好高雄議員「蔡金晏、李雅靜」。

據港媒《中評社》18日專訪徐巧芯探討藍營高雄補選議題。她個人觀察「藍白合作」，此次補選國民黨應當放眼2024年立委選舉，並分析，既然贏面不大，就不需要再與民眾黨合作，更何況，與民眾黨合作在高雄還不一定可以選贏民進黨。

談及黨內有意「徵召吳怡玎」，徐巧芯認為，吳怡玎較可惜的是沒有選舉經驗，加上受訪時態度略顯緊張，且據黨內側面瞭解其個人生涯規劃想法，未必會往政壇發展，加上她受訪若有失言的話，可能會讓高雄市民火上加油，所以往後要留在高雄較有難度。

話鋒一轉，談及是否還有適合人選？徐巧芯也表示，若以黨內廣納在地人選為標準，她建議，現任市議員蔡金晏和李雅靜更合適，因為2人都有選舉經驗，又都是長期在地市議員，而且都有競選立委的經驗，而過去因為韓國瑜在高雄的緣故，在媒體方面也都多少有應對經驗，所以條件上會更有優勢。最後，徐也重申，國民黨就算贏有困難，但至少可以在基本盤上，開拓多一點中間票源。

(中時電子報)