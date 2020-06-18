原本新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩的大陸，日前在首都北京捲土重來，有過「新發地市場」接觸史的病例，短短幾天就激增到137例，「鮭魚」成了引爆第2波疫情的矛頭，但大陸官方證實，新發地有40多處都檢測出有新冠病毒，不是只有鮭魚砧板。

北京爆發疫情後，新發地批發市場董事長直指，衛生單位在一分割鮭魚的砧板上，驗出新冠病毒，引起民眾恐慌，雖陸官方隨即緊急關閉市場進行消毒及防疫措施，不過，仍把這波疫情歸咎在「鮭魚」身上，引起各國學者專家質疑。

惟大陸官方表示，經過採樣抽檢，新發地市場許有40多個環節樣本，都檢測出新冠病毒，因為當時受訪時只提到「進口鮭魚砧板」，才會讓鮭魚成了這波疫情的箭靶，導致鮭魚陷入危機。

中國疾控中心應急中心副主任與國家衛生健康委專家組專家施國慶，16日在新聞發布會中坦言，這次疫情被汙染的場所中，鮭魚只是驗處病毒的其中1處，但是進入「汙染場所」前的鮭魚，是沒有被驗出新冠病毒的。言下之意是指，鮭魚砧板也是被感染的。

(中時電子報)