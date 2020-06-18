高雄市長韓國瑜罷免通過後，將在8月15日正式舉行高雄市長補選，昨（17）日民進黨中常會，一致通過徵召行政院副院長陳其邁代表民進黨投入選戰。據傳，陳其邁競選團隊人事已陸續到位，而外傳高雄市議員黃捷有機會擔任發言人，目前公布的名單中並沒有她。
陳其邁昨日受訪表示，宣布徵召時他哽咽了，「我是唯一人選，我準備好了，要跟高雄一起打拚」，坦言自己2018年努力不夠，讓人民對自己失望，如今爬也要達到目的地，要讓高雄更好。
據《ETtoday新聞雲》報導，陳其邁競選人事已有初步規劃，主任委員由高雄前代理市長許立明擔任，民進黨高雄市黨部主委趙天麟擔任總幹事，發言人則由民進黨發言人廖泰翔、市議員高閔琳、林智鴻擔任。其中黃捷、吳怡農是否投入競選團隊也引發高度關注，據了解，相關事宜目前仍在討論中，但吳怡農一定會有輔選的角色。
19日陳其邁請辭生效，報導中也提到，陳其邁第一場競選活動將於當日的清晨開跑，5點、8點接連到兩個市場拜票，下午也會舉辦活動傾聽民意。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。