高雄市長韓國瑜罷免通過後，將在8月15日正式舉行高雄市長補選，昨（17）日民進黨中常會，一致通過徵召行政院副院長陳其邁代表民進黨投入選戰。據傳，陳其邁競選團隊人事已陸續到位，而外傳高雄市議員黃捷有機會擔任發言人，目前公布的名單中並沒有她。

陳其邁昨日受訪表示，宣布徵召時他哽咽了，「我是唯一人選，我準備好了，要跟高雄一起打拚」，坦言自己2018年努力不夠，讓人民對自己失望，如今爬也要達到目的地，要讓高雄更好。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳其邁競選人事已有初步規劃，主任委員由高雄前代理市長許立明擔任，民進黨高雄市黨部主委趙天麟擔任總幹事，發言人則由民進黨發言人廖泰翔、市議員高閔琳、林智鴻擔任。其中黃捷、吳怡農是否投入競選團隊也引發高度關注，據了解，相關事宜目前仍在討論中，但吳怡農一定會有輔選的角色。

19日陳其邁請辭生效，報導中也提到，陳其邁第一場競選活動將於當日的清晨開跑，5點、8點接連到兩個市場拜票，下午也會舉辦活動傾聽民意。

(中時電子報)