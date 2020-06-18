半個月前司法院大法官宣告通姦罪違憲立即失效後，全台各法院陸續作成近40件的免訴判決，其中徐姓女子被起訴與人夫發生944次姦淫行為，因受惠於釋憲結果不用負刑事責任，但民事官司仍難逃，一旦妻子提出求償訴訟，小三還是須負賠償責任。

司法院大法官認為，婚姻受憲法保障但隨社會自由化及多元化，須與時俱進重新定位及評價，況且禁止有配偶者與第三人間發生性行為，是限制個人得自主決定與何人發生性行為的自主權，屬憲法基本權，通姦罪導致的不利益顯大於公益遭宣告違憲並立即失效。

釋憲結果出爐後，桃園一名徐姓女子前年遭檢方起訴，與有配偶的男性相姦，她在2011年起到2017年間，每3天與人夫發生性交行為總計944次，桃園地方法院判決後，檢方不服提上訴。

台灣高等法院認為，犯罪後法律已廢止其刑罰者，應諭知免訴之判決，由於徐女行為後通相姦罪之刑罰已廢止，一審未及適用上開規定顯有未洽，合議庭於是將原判決撤銷，改諭知免訴之判決，並不經言詞辯論為之。

(中時 )