北京在爆發新一波新冠肺炎疫情後持續擴大防疫限制措施，引發經濟恐再度封鎖的擔憂，但投資人仍將關注焦點放在美國將推出更多激勵措施，以及全球經濟可望從谷底反彈的憧憬，周三歐洲股市連續第二日收高。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲0.74%，為366.02點。受惠於疫情題材，醫療保健股勁揚1.8%。英國一項臨床試驗顯示，一款名為地塞米松（dexamethasone）的廉價普通類固醇藥物有助於降低新冠肺炎重病患者死亡率。

目前歐洲疫情持續放緩，但美國與中國爆發新一波疫情的風險升高、世界其他地區的疫情未見放緩，以及南北韓之間的緊張局勢與中印兩國邊境爆發嚴重衝突，均使歐股漲幅受抑。

周三英國富時100指數收漲0.17%，為6253點。德國DAX指數漲0.54%，為12382點。法國CAC 40指數漲0.88%，為4995點。義大利富時MIB指數跌0.20%，為19585點。西班牙IBEX 35指數跌0.22%，為7478點。

市場焦點將轉向本周末歐洲理事會召開的會議，將討論歐盟執委會提出的經濟振興方案，該方案提議發行價值7500億歐元債券，以支應2021～2027年總額達1.1兆歐元的歐盟預算。

(時報資訊)