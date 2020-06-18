71歲王阿嬤曾罹患肺腺癌，去年底跌倒，近月來經常感到胸悶、喘不過氣且上背疼痛，憂心是肺腺癌復發，輾轉在多家醫院治療，甚至一度轉介到身心科，經復健科醫師診察後，確診為胸椎上段壓迫性骨折，一掃癌症陰霾，並穿著八字肩帶和物理治療後，症狀大幅減輕，免受胸痛所擾。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文表示，患者過去曾罹患肺腺癌，後續控制良好，但自從跌倒後，經常感到胸痛、呼吸不順、駝背情形也日益嚴重，到多家醫院遲遲找不出病因，甚至建議至身心科就診，認為可能是肺腺癌復發所致，整天愁眉苦臉，經排除癌細胞復發後，研判可能與當時跌倒後衍生的疾病有關，便將患者轉診至復健科。

復健部部長周立偉接手治療後指出，女性停經後，因停止分泌雌激素，使得發生骨質疏鬆症的比例明顯較男性高，常見的骨折部位包括股骨、脊椎骨和前臂骨；骨質疏鬆症大多沒有明顯症狀，因此使許多長者不以為意，直到一個輕微跌倒、打噴嚏、簡單的彎腰動作，或突然遭受過猛外力撞擊，造成壓迫性骨折時，才驚覺事態嚴重。

然而，在脊椎壓迫性骨折中，較常見的部位為胸腰椎交界處，至於胸椎的骨折是多節連續發生，如僅有第五節胸椎骨折的情形，臨床上較少見，且第一時間並無症狀，故容易被忽略。

治療方面，許多脊椎壓迫性骨折的病人因疼痛而選擇臥床，常是使症狀惡化的主因，故透過穿合適的背架或八字肩帶降低脊椎關節的活動，除了能減輕疼痛外，也能讓患者恢復日常活動，再搭配復健治療和運動，預防骨質疏鬆惡化。

周立偉提醒，骨質疏鬆症所造成的脊椎壓迫性骨折，常造成老年人嚴重背痛、胸痛和駝背，故老年人應定期追蹤骨質密度，再搭配相關藥物治療、運動習慣、均衡飲食，讓骨骼維持健康狀態，日常生活中也應注意居家安全，慎防跌倒，以降低骨折的機率。

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(中時電子報)