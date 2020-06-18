疫情趨緩、國旅市場復甦，六福旅遊集團為搶攻暑假旅遊商機，旗下關西六福莊特別推出暑期企劃「生態攝影微營隊 親子住房專案」與「甲蟲探索微營隊 親子住房專案」，入住剛果藍天客房一晚，另包含體驗課程、六福村入園手環、美味早餐等，即日起開始銷售，從7月17日至8月23日間依照不同的體驗課日程入住，3人體驗價10,999元+10%，在專業達人帶路下，無論是想要透過鏡頭觀察奇幻的動物生活，還是親身體驗充滿驚嘆號的甲蟲世界。

有別於往年將整個暑假都列為「旺日」，六福莊針對今年2個微營隊住房專案的住客特別額外再加碼，今年暑假平日入住不加價，暑假周六優惠加價僅需半價。

關西六福莊於寒假首度推出生態攝影探索專案，針對數位時代的孩子們而設計，特別邀請生態達人游崇瑋、生態攝影師施信鋒等專家帶路，走入近在眼前的動物場域，孩子們不用出國就能近距離捕捉到精彩的生態畫面，透過手機鏡頭發現動物們的萌視界，還能藉由手機上網搜尋動物資訊，立刻向老師發問，課程互動性極高，學習到的內容十分豐富，家長們好評爆棚，在莊友們不斷地敲碗下，今年暑假以「生態攝影微營隊 親子住房專案」再度回歸，生態攝影課日程限定於每周四至周一間開課，另含剛果藍天客房一晚、六福村入園手環、美味早餐等，3人體驗價只要10,999元+10%，甫推出就有粉絲自主包團秒殺，有興趣的家長們加緊搶訂。

除了超萌動物外，關西六福莊今年夏天也邀請來自世界各地的珍稀甲蟲來陪孩子們一起放暑假，推出「甲蟲探索微營隊 親子住房專案」，跟著專業老師的講解，一起認識這群盔甲戰士們的特色，包含很會擺姿勢、喜歡翻筋斗、不能招惹的壞脾氣、擅長表演變色秀等，設計2款課程讓住客挑選，分別為「世界甲蟲探索」、「甲蟲標本DIY」，不只讓所有參加者大開眼界，皆有驚喜禮物幼蟲組合或標本教材帶回家。住房專案於即日起至8月14日間銷售，課程限定7月18日、8月1日、8月15 日開放預約，再含剛果藍天客房一晚、六福村入園手環、美味早餐等，3人價格10,999元+10% 。

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