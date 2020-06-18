曾之喬（喬喬）與辰亦儒在今年的小年夜閃電宣布結婚，小倆口對新婚生活低調，不過曾之喬昨（17日）則難得放閃，曬出與辰亦儒同框照，而兩人中間還有一個小女孩，也讓網友驚呼：「是全家福？」

曾之喬昨難得曬恩愛，PO與老公辰亦儒同框照，兩人中間還有一個小女孩，喬喬還發文直呼：「好擠好熱好可愛」，三人對著鏡頭露燦笑，照片還一度被誤以為是全家福，對此，喬喬則留言說：「哈哈哈哈嚇死人！如果是我生的孩子也長太快了吧」。

而這位小女孩是曾之喬的姪女，喬喬也在文末標記「#我是舅媽」。其實曾之喬自年初閃婚後，小倆口的「做人進度」就備受矚目，對此，喬喬日前出席活動時則表示，今年有安排戲劇演出，不希望影響工作。

至於是否懷孕，曾之喬則語帶玄機表示，她不敢下定論「但沒有刻意避孕或懷孕，真的有小孩會跟大家講」，也讓外界期待曾之喬與辰亦儒早日宣布好消息。

(中時電子報)