羅智強臉書。（摘自羅智強臉書）

行政院副院長陳其邁辭官參選高雄市長補選，國民黨革實院長羅智強今天在臉書暢政治人物的「數字暱稱政治學」，為陳其邁取數字暱稱，拿陳2012年12月在立院嗆當時的陸委會主委王郁琦「我恁爸爸」一事，大酸陳其邁躺著選都會贏，數字暱稱是「5088（我恁爸爸）」。

羅智強說，現在從政一定要有一個數字暱稱，比方說有人叫羅智強「 94強」；而陳水扁也有「2630」的綽號，因為他住過2630號牢房；而偉大的小英網軍也有1450的暱稱。

他說，現在，我們親愛的邁邁要選高雄市長了，而且躺著選都會贏，邁邁又不喜歡人家叫他「貪二代」；若叫「貪二代」，邁邁鐵粉周玉蔻、黃光芹的玻璃心會碎滿地，馬上抓狂大出征，所以他幫邁邁想了一個親民又好記的數字暱稱，十分貼合邁邁的暖男形象，又不會讓邁邁鐵粉周玉蔻、黃光芹玻璃心破掉，那就是5088（我恁爸爸）。

羅智強說，5088是邁邁從政的招牌問候語，5088也是最能詮釋邁邁玉樹臨風、文質彬彬、翩翩君子、溫柔慈祥、世界大同、萬人伏服的文青暖男形象；5088也可以成為大家以後早中晚餐見面時的問候語，以後每次林北來林北去，可以讓大家都變成暖男暖女，實現滿滿的台灣價值。

他說，5088也可以提醒大家記得陳其邁是個孝順的好孩子，因為他永遠記得他的爸爸陳哲男「功在貪污」，所以才會在國會殿堂上問候官員5088，充滿父愛的想去當別人的爸爸，這是何等偉大的情操，果然是令人熱淚盈眶的文青邁邁。所以他誠摯地建議大家以後用5088稱呼我們躺著選都會贏的邁邁。「5088，你說是吧！」

(中時 )