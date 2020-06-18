陳沂批評隋棠。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂回應網友。（圖／翻攝自陳沂臉書）

隋棠近來帶著一家到恆春生活，並身體力行參加《蝴蝶朵朵》種子講師培訓，透過說故事講師的工作親身接觸學童，最近她分享一名女童長期遭叔姪侵犯的個案，引來屏東縣政府發聲明稿回擊。昨(17日)隋棠發千字文澄清初衷，也表示接收到縣府修正過聲明稿內容，網紅陳沂對此則反批隋棠不該公開個案的相關資訊，強調隨便去問社工或是有實務經驗的律師都清楚這點，批評隋棠自稱關心其實無知。

隋棠15日在臉書分享在講師工作過程中遇到一名女童被叔姪侵犯的例子，屏東縣府則發公文指正與事實不符，說明小女孩是為強制性猥褻，且並非數次，而隋棠未經查證就發文，引發臆測，對當事人造成傷害，隋棠則說：「我從頭到尾沒有提到過我遇到的那位女孩是被『性侵』，我的用詞是『侵犯』。」也表示：「但教育處經過腦補之後，除了為了要澄清，反而公佈了他們自己猜測中的那位受害孩子的隱私之外，也沒有意識到他們說我『沒有經過事實調查就發文』有多麼莫名」。

見此新聞，陳沂回應隋棠說：「如果妳真的關心這類案件，就該知道無論是性侵或是性騷擾，為了保護當事人一開始都會先低調處理，不會像這樣直接攤在公眾媒體下。」並批：「你們隨便去問一個社工或是有實務經驗的律師，都會告訴你不能像隋棠這樣公開（即使沒有清楚個資，但所提供資訊足夠查到都不行）隋棠自稱關心這類案件，不可能連這種基本知識都不知道。所以不是壞就是無知，二選一」。

網友則說：「可是她不是沒有明講？！也有模糊啊」、「隋棠沒有公告任何該女孩的個資吧，當事人資料都已經過修改，以免被辨識，這樣不算低調，難道要不聞不問不提才算低調」、「請問您有認真了解嗎？還是只對她有偏見？」陳沂回覆：「而且，真的關心可以私下去了解幫忙，不用公諸於世！尤其這類案件更不應該！」、「就事論事，真正關心過的人就知道不能這樣貿然公布的理由，對被害人是重大傷害」。

(中時電子報)