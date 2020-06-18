裕隆自主品牌納智捷歷經十年打拚，去留備受關注，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮今早主持股東常會時表示，自主品牌是台灣產業轉型升級的必經之路，裕隆汽車過去經審慎評估後而投入自主品牌的發展，初期也取得一定的成績，然近年來因各項主客觀因素的挑戰，自主品牌的發展必須「務實轉型」。

嚴陳莉蓮表示，經過去年的整理，今年將在開放平台新策略下，調整腳步再出發，並以務實穩健的原則持續努力，落實策略轉型的各項目標。

嚴陳莉蓮表示，大環境不佳，使納智捷自主品牌在兩岸銷售未如預期，加上今年新冠疫情的衝擊將持續對汽車產業造成不利影響，故依穩健保守原則，針對車型技術資產及應收帳款進行減損提列。

為因應產業環境的挑戰，並開拓未來發展機會，嚴陳莉蓮表示，將持續不斷提升智慧製造能力，以開放平台的方向來啟動策略轉型，運用先進的製造代工及供應鏈服務能量，積極爭取多元客戶、創造利基。

(中時 )