受COVID-19疫情影響，今年「台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)」、「台北國際智慧機械暨智慧製造展(iMTduo)」及「台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」延期辦理，為能持續協助參展商開創商機，外貿協會率先於本(109)年6月20日推出「台灣國際機械線上聯展」，加速部署整合式線上服務，協助機械參展商透過線上平台，全天候跨地域與全球買主互動，接軌全球商機。

透過「台灣國際機械線上聯展」單一入口網站，可連結至TaipeiPLAS、iMTduo及ShoeTech三展線上展覽館，可搜尋、瀏覽我國具有出口競爭優勢的550家參展廠商所呈現近1,200項展品，內容包括產品規格、介紹影片及型錄等資訊，便利國內外買主搜尋採購。另因TaipeiPLAS部分廠商為醫療器械、耗材、防疫用品和醫療包裝之供應鏈製造端上游，符合目前國際防疫需求，因此線上聯展首推出即開闢「醫療防疫產品製造設備專區」，精選相關設備參展商出列，如富強鑫、百塑、東毓油壓、奧地利商威猛巴頓菲爾等，搶占防疫商機。

2019年台灣機械產業總產值達新台幣1.1兆元規模，佔我國GDP 6%，為我國重要龍頭產業之一。台灣厚實機械產業實力於此次防疫中扮演關鍵角色，「口罩國家隊」發揮台灣工具機產業快速反應優勢，此次「台灣國際機械線上聯展」則主要展現台灣於塑橡膠機械、智慧製造及製鞋機械的堅強實力。看準全球製造業逐漸復工後的急單效應、台商回台投資相關資本財需求及台灣本身製造業升級動能等，外貿協會推出的「台灣國際機械線上聯展」已預備搶攻新一波商機。

(時報資訊)