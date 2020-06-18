美股消息面：

1.聯準會主席鮑爾結束為期兩天的國會聽證會，他在接受國會質詢時表示，美國經濟正深陷嚴重衰退，並重申聯準會將動用「所有工具」幫助美國經濟復甦，但他也提出警告，如果國會過快撤回支持措施，事態發展將令人擔憂。此外，鮑爾重申央行不會採用負利率的政策立場。

2.投資人擔心全球前二大經濟體美國與中國將爆發第二波新冠肺炎疫情、上周美國原油庫存意外增加，以及石油輸出國組織（OPEC）月報對油市的看法略為悲觀，周三紐約7月期油收跌42美分或1.1%，報每桶37.96美元；盤中一度重挫3.04%、跌至每桶37.52美元。倫敦布蘭特8月期油收跌25美分或0.6%，為每桶40.71美元。

3.美國數州的新冠肺炎新增確診病例創下新高，以及北京爆發新一波疫情使避險情緒升高，周三美元上揚，尾盤美元指數漲0.14%，為97.121。美元兌歐元漲0.25%，報1.124美元。美元兌其他傳統避險貨幣走軟，美元兌日圓跌0.28%、兌瑞士法郎跌0.23%。

4.美國能源情報署（EIA）公布，美國上周原油庫存增加121.5萬桶，市場預估為減少15.2萬桶。上周汽油庫存減少166.7萬桶，遠超出市場預期的減少1.7萬桶。餾分油庫存減少135.8萬桶，市場預期為增加242.9萬桶。煉廠產能利用率升高0.7個百分點。上周美國原油進口量減少24.5萬桶/日。

(時報資訊)