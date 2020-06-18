據綜合媒體報導，外傳時代力量高雄市議員黃捷將任前行政院副院長陳其邁高雄市長補選競辦發言人，但沒想傳聞一出，批踢踢網友卻一面倒反對，有網友直言，「不演了，黃捷也墮落了」、「這對時力跟黃捷是大扣分吧」！

據《自由時報》報導，前行政院副院長陳其邁日前接受民進黨徵召投入高雄市長補選，而競選團隊也就備戰位置。外傳陳其邁有意邀約現任民進黨新境界文教基金會副執行長吳怡農、黃捷任其競辦發言人，但最終名單有待陳其邁公布。

不過，黃捷可能任陳其邁競辦發言人一事，竟遭批踢踢網友的反對，紛紛怒批「可悲小綠不演了」、「不演了就快點加入民進黨等分官封爵」、「時力：全都是泡沫」、「黃捷遲早跳槽啦」、「不演了，黃捷也墮落了」、「這對時力跟黃捷是大扣分吧」、「高雄專門收破爛」、「可以合作，但不要被收買，不然將來怎麼監督」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

但也有網友持不同看法，認為黃捷可以試試看，網友coober認為，以政黨政治的觀點來看，找其他黨的黃捷當發言人很怪，不過這事情比較特殊，因為黃捷遲早要吸納進來DPP的，所以他認為可以找。但這問題的另一面是對內交代的問題，畢竟這是一個爭取曝光的機會，發言人會得到很多舞台，所以如何對黨內同志交代，尤其是內部派系問題就很重要了。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)