Tristeza ver essas coisas 😱 #Repost @ladbible with @make_repost ・・・ Luke Horsfield, 26, from Bradford, is sharing his... 由 Clínica de Cirurgia Plástica Dr Milton Peruzzo 發佈於 2020年6月16日 星期二

禿頭、髮際線後退的問題，常造成困擾，英國26歲的男子聽聞土耳其植髮費用較便宜，便去當地找診所，支付了1250英鎊（約台幣4.6萬元），卻沒成功長出頭髮，反而還在頭皮留下駭人傷疤，遠看如同密密麻麻的蟲卵一樣。

根據《鏡報》報導，26歲的英國男子路克（Luke Horsfield）擔心髮際線後退，又聽聞土耳其植髮價格較便宜，且頗受好評，因此便前往土耳其一間診所植髮，並支付了1250英鎊（約台幣4.6萬元），結果卻在頭部留下密密麻麻的傷疤，遠看猶如蟲卵。

路克表示，該診所的醫生不會說英文，並在手術過程中取走許多毛囊，讓他感到非常不安，而診所聲稱保證能長出新頭髮，恢復髮際線，但手術完4個月，他完全感受不到有長出新髮的跡象，聯絡診所後，卻被告知這是「正常」情況。

路客指出，手術完後的第六個月，雖有長出少許的頭髮，但增長幅度不多，且到了一年後仍沒有更多增長的跡象，只在頭皮上留下滿滿的疤痕、斑點，讓他氣的向對方投訴，要求退款，但診所竟充耳不聞，還推薦他可用半價進行另一種手術。

後來經過路克的反覆投訴後，診所最後才退了400英鎊的退款，然而這個價格僅是他當初付的1250英鎊的三分之一。

(中時電子報)