美股漲跌互見，台股18日開盤，因台積電（2330）除息2.5元，指數扣抵21.5點，指數開盤小跌至11,534.20點，隨著台積電股價持續上漲，觸及315元，已完成填息，加權指數也由黑翻紅。 美國亞利桑那州、佛州和德州等多個州染疫人數再度飆升，抵銷聯準會（FED）購買公司債利多及華爾街對經濟復甦的樂觀情緒，美股呈現震盪，四大指數漲跌互見。

終場美股四大指數漲跌幅介於-0.65％至0.94％，其中，費半指數最為強勢，台積電ADR上漲1.43％。

日盛投顧指出，FED進場買進公司債但也明確表示美國經濟復甦緩慢，加上中、美、日各國第二波情再起，全球股市也經過2個多月資金行情帶動的反彈來到高檔區，恐將面臨獲利了結的賣壓，盤勢將進入震盪，且震盪幅度加劇。

操作上，日盛投顧建議切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後，再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。

(工商 )