台灣新冠肺炎雖然疫情已經趨緩，但部分鄰近國家，雖然時序進入夏天，疫情仍持續延燒。以位在東南亞的菲律賓為例，目前確診數已突破2萬7千例，更因此造成超過千人死亡。但最近網路上流傳了一段，菲律賓呂宋島南部北甘鄰省的一所小學，在舉辦畢業典禮時，竟然畢業學生們，輪流共同戴同一片口罩拍畢業照，超扯防疫讓大家看了傻眼，菲律賓教育部則回應，已對這起事件展開調查。

本月14日，在菲律賓一個臉書社團，分享了一段影片，是一位小學女性老師，先後幫3位畢業生，輪流戴上同一片粉紅色口罩，方便他們能與老師拍畢業照。只見一個同學戴上口罩拍照後，老師就幫忙把口罩拔下來，待下一位同學上台後，剛剛被前一位同學戴過的口罩，就這樣直接往下一個同學的口鼻戴上去。

發布影片者還寫道：「這所學校的老師們是認真的嗎？一片口罩給所有人戴？」而後來影片中，幫學生戴口罩的老師回應，是家長要幫孩子拍照留念，她才協助幫忙戴口罩，也有當地家長認為，戴別人戴過的口罩，覺得沒什麼問題。

據了解，菲律賓自從疫情爆發後，一片醫療級口罩價格，大概落在台幣12至17元左右，這對收入不高的家庭來說，醫療級口罩的價格實在不便宜，因此當地人民為了防疫，多半是使用能重複佩戴的布口罩來進行防疫工作。

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(中時電子報)