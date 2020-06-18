台灣高鐵公司因應旅客搭乘需求逐日增加，持續進行班表滾動檢討，決定自6月30日起，針對旅運需求較多時段，再增開12班次列車（增開車次，詳附表）。旅客可自6月21日（日）凌晨零時起，透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買各車次之車票，歡迎多加利用。

台灣高鐵先前因受新冠疫情嚴重衝擊運量，實施「短期調整班表」，每週開行828班次列車。自5月下旬以來，因應疫情趨緩、旅運需求回升，高鐵公司經滾動式檢討後，持續調增班次，本次自6月30日起再調增12班次後，每週總班次將達961班，以更加充足之運能，陪伴旅客力行「防疫新生活」運動；高鐵公司仍將持續依照旅運需求進行評估，適時調整班表，以提供旅客更加舒適、便捷的旅運服務。

高鐵公司提醒旅客，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

(中時 )