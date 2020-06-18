前中研院研究員吳乃德今上電台節目，被問到最近政壇上很紅的兒子吳怡農，怎麼看自己兒子上次選舉及吳怡農捲起政壇一波新浪潮；吳乃德笑對主持人說，「太誇張了」。

被問到想做市長爸爸嗎？吳乃德說，「這不重要吧！重要是你對能對台灣的政治或社會帶來什麼樣的改變，我覺得比較重要」。

對於兒子捲起的現象，吳乃德說，政治要看長期，短期某一個人捲起風潮受到關注，說不定很快殞落，很多人都是這樣。被問到也是這樣跟兒子說？他表示，「幾乎沒有機會」。

吳乃德今天上主持人周玉蔻節目受訪時，被問到兒子聽說要去當民進黨高雄市長補選參選人陳其邁陣營擔任發言人，兒子有沒有報備？吳乃德說，「政治變化太快、瞬息萬變，我都跟不上」。

至於從知名學者、吳乃仁的弟弟，到成為「吳怡農的爸爸」；吳乃德說，「很感謝大家愛護他支持他。」

主持人指出，吳怡農從一個完全默默無聞的一個年輕人，一下子變成一個政治的偶像，然後就帶動了一些政治風潮在未來的歷史的研究，或說，在政治的現今的觀察裡面，他有他有哪些理論跟務實的角度？吳乃德笑著說，「可能有點太誇張。」

提到兒子，吳乃德說，「很感謝大家這麼挺他，他剛出來，都還沒有貢獻，有人這樣支持他，愛護他、真的是非常開心」。

至於如兒子這一代年輕人，是否已經超越歷史悲情？吳乃德說，應該是，他們有自己的世代，會往前看，帶動的選民也是這樣在看。

(中時 )