金管會證期局表示，核准瑞銀投信申報募集開放式債券型「瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

「瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元，外幣級別等值新台幣100億元整，由台企銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

證期局指出，「瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金」原則上自成立日起6個月後，投資於外國有價證券、新興市場國家或地區的債券、以及亞洲國家或地區的債券總金額，三者均不得低於基金淨值的60％。

「瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金」的存續期間為自成立日次一營業日起屆滿6年當日止，自成立日起不再接受受益權單位申購，自成立日起60日後開放買回，買回費用為基金每受益權單位淨值的2％、並歸入基金資產。

(時報資訊)