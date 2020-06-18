台中市政府警察局第六分局西屯派出所轄區勤務繁重，為有效維護治、交安，所內目前有多達83位員警，為全國員警數最多之派出所，因勤務繁忙導致流動率高，將近一半的警員從警年資未達3年，幹部領導統御極具挑戰，西屯派出所除調派2位副所長協處所內事務，更特別挑選具備所長職務歷練者擔任，以強化勤務推行順遂，形同3位所長齊心領導。

警方指出，西屯派出所轄區內有全台知名的逢甲商圈，國道1號大雅交流道之交通樞紐，往來人車繁忙，前來工作及消費活動之流動人口龐大，為有效維護治安，確保交通秩序，及提升為民服務品質，編制多達83位員警，其中近一半的警員從警年資未滿3年，正副主管領導責任更加重大。

警方表示，副所長張竣凱曾任新竹縣橫山分局芎林分駐所所長，6月16日甫上任之第二副所長蔡淑蓉也曾任大甲分局日南派出所所長，2位副所長資歷表現均相當優異，而西屯所迎來首位女性副主管更成為另一「嬌」點。

分局長盧廷彰表示，考量西屯所轄區勤務繁重，特別挑選具備所長職務歷練的巡官擔任副所長，期盼可以協助分擔所長工作，指導帶領年輕新進的警察同仁；新任第二副所長蔡淑蓉為中正大學法律系畢業，先後任職臺南地院、高雄地院、高雄少年及家事法院暨臺南高分院法官助理共計7年時間，復於103年三等警察特考及格投入警察工作，深具法學素養，相信可以發揮所長，精進同仁執法。

(中時 )