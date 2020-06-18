寒舍集團旗下礁溪寒沐酒店7月1日至8月31日推出「沐靚時光．馳騁蘭陽」夏季住房專案，一泊一食平日入住語木居每房7,000元起，7月15日起入住房客加價500元即可享有專屬馬術體驗：由專業馴馬師讓您對於馬匹有更深入的了解，以及規劃餵食駿馬活動，並與馬兒近距離接觸培養默契，邀您騎乘駿馬上馳騁蘭陽，感受悠然自得夏暑魅力！此外，凡入住指定房型另享優惠價，輕鬆樂享愉悅假期！

同時也配合於夏季住房期間推出「玩野祭．料理營」活動，邀請賓客走進大自然田野間，探訪宜蘭在地農村採摘新鮮蔬果，體驗野炊烹飪料理樂趣，透過大地遊戲鍛鍊心智能力，一日野外活動打開冒險旅程，6歲以上每位1,800元，房客優惠價每位1,200元，許寶貝一個美好假期，讓爸媽成為小孩心目中的頭號玩家。

好康優惠不僅如此，7月15日至8月31日暑期限定推出各項加價購活動：「沐驛時刻外澳遊」雙人行3,600元(約100分鐘)，房客可享9折優惠，專案內容包含：兩位大人同時搭配兩匹駿馬，由馴馬師專人導覽介紹每隻馬匹的習性和個性，在馴馬師的專業指導下，提供初學者在安全的狀態下隨著馬匹的律動調整身體的重心與姿勢，隨後可自駕漫步於外澳沙灘上，盡享依山傍海的悠然景色，遠眺龜山八景的神秘面紗。

MU TABLE自助餐廳自7月4日至8月31日季節限定「艷夏情歌」南洋美食節每位880＋10％元起，主廚嚴選新鮮的在地作物呈現大地原味，融合泰國、新加坡、越南、馬來西亞等南洋道地料理手法與食材，幻化成餐檯上一道道精彩美味，特別推薦清爽消暑「越南生牛肉青檸湯河粉」、吮指回味「新加坡胡椒蟹」、酸辣開胃「泰式冬蔭功海鮮湯」，以及將台灣時令水果結合異國經典的「芒果糯米飯」。

(中時 )