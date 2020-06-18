曾於立法院擔任立委主任或助理的李、陳、林等3人，遭大陸情報部門吸收，在我國黨政與警政記者間「找下手」，負責將各機關內密件等級公文「PASS」給對岸。檢調監聽4年多後，昨（18日）清晨拂曉出擊，兵分多路帶回10多名涉案者，在烏來深山某「偽裝」為雜誌社、網上也查不到的「秘密基地」訊問10多小時後，當晚將一干人移送北檢複訊。李嫌等2人遭檢方聲押禁見中。

檢調調查，李嫌等3人目前雖都非國會助理，但自2014年起至去年間，頻繁與大陸國安高層聯繫，受命在我國立法院、外交部、警政署…等機關尋找各家媒體資深記者，3人以敘舊、喝咖啡、給新聞內幕等理由約到這些「下手」後，再開出「每月數萬元工作費」加「每年可赴大陸免費旅遊多次」，每年可獲多數十萬元乃至百萬元「外快」為條件利誘，要求記者們定期取得自己採訪單位涉國安等級的資料，傳給「上手」交由對岸「分析」。

根據幹員掌握的上述人等通聯記錄，犯嫌等人若遇到少數「被約談」但不願配合者，甚至會將腦筋動到其家人、親友身上，如「那個XXX（記者名），40多歲了啦，還沒結婚，有個小女友，馬的逼咧，要不要接觸一下叫她去說服自己男友」、「XXX變來變去一直拿不定主意要不要配合啦，要不要『加碼』一下再弄看看」等，無所不用其極想利用媒體獲取我國機密。

據悉，3名主嫌中，李嫌（李易諴）曾於台灣多家媒體工作，甚至擔任過香港《東網》主管，6年前離職後，到時任立委張麗善（現雲林縣長）辦公室擔任主任級助理，因長期與不少媒體記者相熟，「組織」常要求他出面約人找下手，事成後可獲高額「仲介獎金」。

而陳嫌（陳惟仁）則於2005年至2008年間，擔任過立法院「中華民國與中南美洲各國國會議員聯誼會」助理，此外，他也曾於2009、2010年間則擔任過時任立委陳淑慧的助理。林嫌（林雍達）則曾擔任過時任立委陳進丁的助理，後在兩岸間從商。

檢調訊問後，認定李嫌等3人涉犯《國家安全法》，向院方聲請羈押禁見李、陳2人，林雍達則暫以10萬元交保候傳。其餘遭吸收、涉案的各家媒體記者，幹員也將陸續約談到案，依涉案情節決定聲押或交保。

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(中時電子報)