晶圓龍頭台積電（2330）今天（18日）除息2.5元，在法人大力促擁買進之下，開盤2分鐘就完成填息，填息速度為去年每季配息來第2快。財信傳媒董事長謝金河稍早也在臉書發表「台積電對台灣資本市場的貢獻」一文，表示台積電今配息2.5元，將送出648.26億元現金，對股東來說，是最實在的回報。

謝金河說，資本市場投資操作有很多不同的型態，像最近生技股飆漲，適合短線操作、低買高賣，對生技產業的經營者來說，他們可以從市場熱絡交易取得擴廠籌資的資金。例如，基亞漲到486元，基亞因為股價大漲，生出一家高端疫苗。但如果本業不能產生獲利，不能創造現金流，永遠不可能配發現金股利給股東，小股東只能短線賺差價。

他也指出，從經營中產生的現金流創造的獲利可以源源不斷分享給股東，這是蛻變成績優公司的必要條件。如果把過去10年上市公司配發現金股利的總額一起看，台積電的護國神山地位更加確立。過去10年來，台積電配出的股息高達1.426兆元，所有企業難望項背。市值第二的鴻海不在前10名，可以看出郭董回報股東的力道不夠，台塑四寶、中華電信、國泰金、富邦金、兆豐金都在榜上。下個可以特別留意的是聯發科，過去10年，聯發科配出的現金股息1816.8億元，超過鴻海，目前聯發科市值8103億元，鴻海1.08兆，雙方相差2738億元。如果聯發科會成為台灣第二座護國神山，聯發科市值超過鴻海是必然的事，那麼聯發科長缐格局會比鴻海更具優勢。

謝金河表示，大家常說路遙知馬力，其實從股息長期配發的持續力、穩定性，一家績優企業的信譽是累積出來的！台積電對台灣的貢獻，從股息配發也看得出來。

(中時電子報)