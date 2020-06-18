美白宮前國家安全顧問波頓將於23日出版回憶錄，曾表示書中對美國川普的爆料內容「足夠讓他遭彈劾」，而外媒也在出版前曝光部分內容，除了曾在去年6月親口希望中國大陸國家主席習近平多買美國農產品以幫助他連任之外，更對於美國向來強烈批評的陸新疆集中營表示「大力支持」，不在乎香港問題，更對於美國對台承諾不滿。

綜合外電報導，波頓（John Bolton）在新書《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir）中透露，一向對於新疆集中營少發表意見的川普，曾於去年6月與習見面時，習向川普解釋為何要在新疆建立「再教育營」時。根據在場口譯，川普向習表示「應該繼續蓋」，這完全是做正確的事。

然而，在遭爆料支持新疆集中營的川普，於17日正式簽署維吾爾人權法案。法案允許行政部門制裁壓迫維吾爾族穆斯林的大陸官員。

另外，波頓也在書中表示，川普經常聽那些靠投資大陸轉大筆財富的華爾街富豪們的話，對於台灣特別反感。其中，川普最常來做兩者的比較，即是他指著筆尖說「這是台灣」，再指著他白宮橢圓辦公室裡的「堅毅桌」說，「這是中國」。

此外，據《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等美國大報對新書部分內容透露指出，波頓也指出許多白宮與川普內幕，如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾在2018年與川普一同與北韓最高領導人見面時，私下傳紙條給波頓，稱川普的話是「滿嘴屁話」；川普搞不清楚英國到底是不是核武國、甚至誤認芬蘭是俄羅斯的一部份。川普也曾私下跟波頓透露，記者們應該抓去關，「這些人應該被處死，他們都是卑鄙小人」。

對於民主黨為何先前彈劾川普失敗，波頓也表示，那是因為民主黨只關心「通烏門」，但忽略川普涉入大陸與土耳其等其他案件。波頓表示，雖然眾議院對川普的濫權調查只集中在烏克蘭事件，但實際上川普整個外交政策，都充滿了類「通烏門」的越界行為，波頓並形容川普的決策過程「反覆無常、漫無目標」；而川普的外交政策全以國內政治考量為主，其違法行為多到足以構成彈劾。

(中時電子報)