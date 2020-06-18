原在夯台劇中演出要角的男星江俊翰，2018年9月遭盤檢時因持毒被捕，事後退出了《大時代》劇組，等同暫時「登出」演藝圈，江俊翰之後仍不時在社群分享心情點滴，不但自我打氣，粉絲也相當鼓勵他，然他狀態其實比外界想像的更糟糕，閉關4個月憂鬱、躁鬱症齊發，甚至忍不住自殘，全靠家人及愛犬才撐過來。

據《聯合報》報導，江俊翰遭劇組冷凍以反省的4個月期間，他憂鬱症、躁鬱症全復發，低潮到在家坐著就莫名淚流滿面，甚至一度想不開自殘，現在左手臂上的傷痕仍在，所幸當時好友每天傳簡訊關心他，80歲老母親也不離不棄守護，愛犬「愛美麗」更是貼心，總挨在他身旁陪伴，看他落淚，就舔掉他的眼淚，江俊翰坦言，愛犬給了他最大的心靈慰藉。

因為親友及愛犬的支持，江俊翰才能逐漸走出來，他事後曾短暫回歸《大時代》，但那之後，有半年沒戲拍，除了自己是一家五口的經濟支撐來源外，還有他真正熱愛這份工作，因此沒拍戲讓他格外難熬，至於感情，江俊翰表示母親不曾逼他，還說「重要的是你快不快樂」，不要他為結婚而結婚，而如今江俊翰有愛犬陪伴，已經很滿足，前些日子開始積極讓「愛美麗」當網紅，看到大家認識她、喜歡她，讓江俊翰很自豪驕傲。

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(中時電子報)