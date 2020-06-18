5G搶先開跑 台灣大哥大宣布第三季5G開台 09:462020/06/18 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣大(3045)18日舉辦行股東會，董事長蔡明忠表示，台灣大哥大今年年初取得5G頻譜，17日拿到5G特許執照，第三季會跟同業迎來5G開台，期待5G三大技術特性搭配AI人工智慧，為電信業帶來新的商機，成為科技電信領航者。 另外，台灣大股東會通過現金股利配發案，2019年盈餘 加上資本公積提撥發放現金，共發放每股4.75元現金股利，每股發放金額居電信三雄之冠。 (工商 ) #台灣大 #台灣大哥大 #開台 #股東會 #發放 也許您會感興趣 財經熱門新聞 三星滾吧！台積電放大絕 獨吞蘋果最猛A16 - 財經 散戶注意！2件凶狠大事 明天嚇到台股？ - 即時 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 華為缺口補上了 老大出手救台積電！ - 即時 今停牌交易 晶電、隆達 傳擬合併 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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