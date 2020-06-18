台灣大(3045)18日舉辦行股東會，董事長蔡明忠表示，台灣大哥大今年年初取得5G頻譜，17日拿到5G特許執照，第三季會跟同業迎來5G開台，期待5G三大技術特性搭配AI人工智慧，為電信業帶來新的商機，成為科技電信領航者。

另外，台灣大股東會通過現金股利配發案，2019年盈餘 加上資本公積提撥發放現金，共發放每股4.75元現金股利，每股發放金額居電信三雄之冠。

(工商 )