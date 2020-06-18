台積電(2330)去年第4季每股股息2.5元，今(6月18日)除息，股價今早開高2元為314.5元，開盤不久即觸及315元達成填息的目標。外資本周一雖轉為賣超6463張，但本周二起回復買超，連二日共買超20805張。

台積電ADR周三收56.6美元，漲0.8美元，漲幅1.43%，換算每股為新台幣336元。台積電周三股價收在315元，今開盤參考價312.5元，股價開高並迅速填息。

台積電9日舉行股東會，自前周以來，外資持續回補台積電並做多台股；外資先前累計連10個交易日共買超台積電達11萬5064張。雖本周一小幅賣超6463張，但本周二起回復買超，連二日共買超20805張。

台積電6月9日股東常會登場，董事長劉德音針對外界關心的華為禁令等議題逐一說明，強調台積電展望不變，並有信心持續穩定成長。此外，即使失去華為訂單，相信有其他客戶可以替補。台積電今年資本支出金額預計將維持150億至160億美元，今年營運展望也不變，營收將成長14%至19%。

(時報資訊)