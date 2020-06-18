台灣大(3045)今(18)日舉辦股東會，由董事長蔡明忠主持，會中通過去年財報，以及每股配發4.75元現金股利，也將營運成果和股東分享，為加速國際化、區域化，布局大東南亞市場，台灣大股東會今也通過兩位新任獨立董事案，首度增加外籍獨董，包括新加坡籍的陳東海先生，以及來自香港的萬家樂女士。

蔡明忠表示，台灣大已於昨(17)日取得NCC核發5G特許執照，完成開台前所有的行政程序，台灣大將以最快速度開台，以滿足早期用戶嚐鮮的需求；同時目標在今年底前完成4,000座3.5GHz高速5G基站，讓人口涵蓋率達到近50%，以提供用戶收訊最佳的高速5G服務；另為加速台灣全產業數位科技轉型，台灣大亦將提供個人、企業客戶更多元的應用服務，透過5G高速傳輸、低延遲與大連結等特性，搭配AI人工智慧，共創5G生態系，迎接新數位革命時代的來臨。

台灣大5席獨立董事中，除了續任的嵩全董事長宋學仁、國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授鍾嘉德、國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授盧希鵬外，新任的陳東海先生現為新旋國際私人有限公司執行董事，曾任星和私人有限公司首席執行官、新加坡電腦系統私人有限公司首席執行官、太平洋互聯網私人有限公司首席執行官等；萬家樂女士現為亞洲基督教勵行會董事會成員，過去曾在AT&T、Motorola等國際科技公司擔任高階主管。

台灣大108年合併總營收為1,244億元，稅後純益為125億元，每股盈餘4.51元。事實上，108年是行動資費「499之亂」影響最嚴峻的一年，但台灣大仍在電子商務成長帶動下，合併營收年增近5%。

台灣大擁有完整數位匯流佈局，以及透過momo佔有的電子商務龍頭地位，結合集團資源推出差異化的產品與服務，發展新的商業模式，創造更多經營綜效。108年子公司momo於B2C電子商務營收年成長率高達29%，業務規模持續擴大；企業加值服務部份，雲端、資通訊業務表現優異，營收年成長分別為9%與63%；物聯網用戶數年增25%。

(時報資訊)