北極星-KY(6550)宣布在林口長庚醫院啟動1B期腦癌臨床試驗，這次的臨床計畫首先通過美國FDA審查，本月再獲TFDA批准，預計收錄26位病患。北極星表示，如果療效好，將可擴大收錄更多病患並進入二期臨床，屆時將會是個多國多中心的臨床試驗。

第一階段除林口長庚醫院之外，國內還有台大醫院及高雄長庚也參加此次計劃，若順利進入二期臨床，後續還會有美國或歐洲的醫院加入。這次臨床試驗總主持人(Lead Investigator)是由有「腦瘤剋星」之稱，一年為3、400顆腦袋動刀的林口長庚醫院魏國珍副院長所擔綱。北極星表示，魏副院長治療腦瘤的專業享譽國際，連許多國際知名醫學單位都來台向其取經，因此這次特別邀請魏副院長擔任臨床試驗總主持人，同時主導國際多國多中心的臨床試驗，是對台灣醫療水準的肯定，也期望台灣醫院對新藥的臨床試驗有更大發展空間。

這次的臨床係針對腦癌中最難治療的多形性神經膠質母細胞瘤(Glioblastoma Multiforme)採取聯合策略，即ADI-PEG20與TMZ(Temozolomide)聯合用藥且併用放射治療。由於這種腦癌狀似八爪章魚，手術很難清除乾淨，一般藥物又無法跨越血腦屏障(Blood Brain Barrier)進入腦部，所以極難治療，一般的存活期僅一年左右。

(時報資訊)