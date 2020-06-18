永大(1507)今天召開股東會，承認108年度營業報告及盈餘分派案等案，先前盈餘分派在獨立董事黃福雄表示保留意見，董事會延後決議，最終以2.2元提交今天股東會通過，在大股東日立也投下贊成票下，該案順利表決過關。

永大108年度營收137.18億元，毛利率23.82％，淨利歸屬母公司業主9.4億元，年增率39.26％，每股盈餘2.3元，今天通過2.2元現金股息，盈餘配發率接近百分之百。不過，原代表日方的獨立董事對盈餘分派表示保留意見，但最終日立對盈餘分派案投下贊成票，讓該案贊成比例高達93.38％。

該公司去年歷經經營權大戰，不過，一年後新的經營團隊展現成效，不但在疫情最嚴重時刻，宣布提前調薪5％，這幾年原本電梯接單大幅下滑的大陸市場，去年已經止跌回穩，今年復工後，4月已恢復至每個月出貨1200台的水準，今年大陸營運挑戰損益兩平，台灣表現穩健，全年出貨維持5～8％成長，今年公司整體營收及獲利都將成長10％。

(時報資訊)