北韓試射潛射彈道飛彈的資料畫面

繼北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正下令，爆破拆除開城兩韓聯絡辦公室後，又有跡象顯示，金正恩的專機從平壤飛往咸興市的方向。分析說，平壤可能即將公開新型潛射彈道飛彈(SLBM)。

據韓聯社與韓國《中央日報》報導，24小時飛行雷達網（flightradar24）17日公佈的航跡圖顯示，一架高麗航空AN-148客機當天上午約10時點平壤附近飛往咸鏡南道耀德郡。而金正恩長到地方視察時，經常都搭乘An-148出行。

從公開的飛行路線來看，金正恩可能前往新浦。由於新浦造船所正在打造可搭載3枚潛射彈道飛的新型潛艦，有觀察認為，平壤可能即將公開新型潛艦。而北韓曾在新浦進行過多次飛彈發射試驗。不過，目前新浦附近並未發現發射潛射彈道飛彈，或公開潛艦等特殊動向。

而美國總統川普以平壤持續造成「不尋常且非凡的」威脅為由，將針對北韓的既有制裁延長1年。川普在遞交國會的例行通知中寫道，他正延續對北韓的國家緊急狀態。這項行政命令在川普和前幾任政府下進一步擴大，要求基於北韓的核子和彈道飛彈計畫給予制裁。

(中時電子報)