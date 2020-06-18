永大機電去年出售上海廠部分廠房土地獲利挹注，EPS回升至2.3元，今(18)日股東會承認去年營業報告書及財報，並通過每股配發現金股利2.2元。

永大去年合併營收137.18億元，營業利益為8.50億元，本期淨利9.79億元，淨利歸屬母公司9.4億元，EPS從前年1.65元回升至2.30元。永大經營團隊最初向董事會提出每股配發現金股利2.40元，但遭大股東會日本日立製作所以新冠肺炎疫情還不明朗，需要再觀察擋下，永大經營團隊之後再將現金股利下修至2.10元，但在另一大股東寶佳集團4月向股東會提出每股配發現金股利2.20元後，永大4月底董事會決議將每股配發現金股利上修至2.20元，雖然日立及部分獨董認為應該延後至5月7日股東會再決定，但經投票表決後，仍決議每股配發現金股利2.20元，之後永大董事長許作名出面，勸退寶佳集團撤銷向股東會提出每股配發現金股利2.20元議案，避免兩議案重複，今日股東會通過每股配發現金股利2.20元。

(工商 )