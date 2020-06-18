南投一名林姓婦人2016年將位於南投縣1棟房子，以589萬賣給吳女，吳女1個月後才發現前前屋主的兒子在家中輕生，買到的是「凶宅」，氣的提告求償290萬元，雖林女當時在買賣契約中備註「點交後不得主張任何法律訴求」，但遭法官打臉，仍需賠償吳女125萬7000元。

吳女提告時主張，林女隱匿凶宅事實，害她在不知情的狀況下先付了580萬，依據民法規定，對方應該返還溢領的買賣價金290萬元，另外，林婦的兒子負責拿支票到銀行帳戶兌現，相當於無償取得利益，屬於違法行為，應賠償60萬元。

林女則辯稱，她是看前屋主孫女的臉書貼文，才知道曾經發生憾事，且當初賣房是為了還債，已壓低賣屋價金，加上買賣契約上有備註「點交完後買家不得主張任何法律訴求」，所以即使房子是凶宅，吳女也不得主張任何權利。林婦的兒子也表示，支票兌現是媽媽分次提領，並非不當得利。

但南投地院法官認為，前前屋主的兒子在家輕生是事實，確屬凶宅，雖林女抗辯買賣契約有備註記載「點交後不得主張任何法律訴求」，但內容僅提到物品搬遷日期、廢棄物處理方式等，不代表簽約後就放棄任何權利，最後裁定林女涉及詐欺案，應賠償凶宅貶損30％的費用，歸還差價125萬7000元。可上訴。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線： 1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)