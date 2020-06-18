就在大同股權大戰如火如荼之際，來自資深三圓小股東一封「致王光祥董事長的一封公開信」，讓這場戰火更加猛烈，在這封信中三圓股東們除了感謝王董七年來辛苦外，也對公司情況感到憂心，希望能在王董能在搶入大同時，不要只承諾幫大同小股東，也該幫幫三圓小股東。

自稱三圓小股東日前一封對王光祥董事長的公開信全文如下：

首先感謝王董事長這七年的辛苦，尤其是在三圓已連續虧損四年的狀況下，仍繼續發放現金股利一元，真的是揪感心。可是，三圓近年負面新聞越來越多，從去年子公司突然易主，到今年第一季財報會計師出具保留意見等等，讓人相當憂心未來三圓的發展。

以下幾個問題，懇請王董回答，無論如何都要說清楚、講明白：

一、 上月看到王董在媒體上說，可以讓大同獲利4倍，能不能也讓三圓獲利？不用4倍、2倍，只要轉虧為盈就好，不能只幫大同小股東，也幫幫三圓小股東。

二、 過去3年來，王董不斷買入大同股票，小股東相信是您辛苦賺來的，而且為自己賺錢更是天經地義，毫無問題。但是對照2017年底王董開始買進大同股票的時候，當時三圓營收銳減再腰斬，已經連虧2年了，照理多數的董事長都會專注本業經營，但小股東真的不懂，為何王董寧可眼見三圓經營陷入困境，也不願意多花時間在三圓上，連續4年都虧損？

三、 股本是三圓近1.8倍的青島子公司，近來接連發了許多重訊，讓人有看沒有懂。想請教這間子公司的經營權怎麼會一下子就沒了？還讓財報被會計師表示意見，更讓王董被告了。所以務必講清楚說明白，到底為什麼工程進度會落後，然後公司大股東的大陸投資額度用去哪裡了？為什麼會錢不夠還沒辦增資，周轉不了還答應先賣，也沒在董事會或跟小股東說？

資深三圓小股東敬上

(中時電子報)