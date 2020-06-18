今年度租金補貼7月公告申請辦法。內政部表示，今年度租金補貼將分兩階段申請，名額從6萬戶增加至12萬戶，而且不受設籍限制，只要有「租屋事實」，都可申請。以新北為例，月所得上限3萬8750元者都可以申請。

今年度租金補貼的兩階段申請，是指8月4日將接受第1波共10萬戶的名額申請，第2波的申請則是1月18日，接受2萬戶名額申請，總數為12萬戶。

內政部表示，往年的租金補貼要求申請者必須在所在縣市設戶籍，造成外地青年與部分租屋家庭無法申請。去年起開放部分名額給外地來的就業人口，今年將更進一步放寬設籍限制，只要有「租屋事實」，不論是否設籍在租屋地均可受政府幫助，讓跨縣市通勤的租屋族，例如戶籍在台南、上班在台北、租屋在新北，也可以有申請資格。

今年的另一個改變是擴大補貼對象。以往的租金補貼主要照顧中低收入的弱勢家庭，但有些上班族薪水不高，在都會區租屋卻無法獲得任何補助。今年的租金補貼將所得上限從最低生活費1.5倍提升至2.5倍，以新北市為例，將從每人每月2萬3250元放寬到3萬8750元，讓一般上班族，不論是單身、雙薪或有小孩的家庭都有機會申請到，同時也不至補貼到收入較高的族群。

(中時 )