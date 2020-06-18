陸股三大指數18日開盤微跌，上證指數開盤報2,929點，跌5點或0.2％；現報2,921點，跌14點或0.5％；深成指開盤報11,416點，跌4點或0.04％；現報11,401點，跌18點或0.17％；創業板指數開盤報2,266點，漲2點或0.13％；現報2,264點，漲不足1點。

各類股個別發展，水泥、船舶製造股升1％；金融、石油、煤炭走低；房產、次新股走高。

(工商 )